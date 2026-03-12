New York: netto calo registrato da Intel

(Teleborsa) - Ribasso per il principale produttore di chip , che passa di mano in perdita del 5,40%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Intel rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di breve periodo del colosso dei semiconduttori mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 46,79 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 44,63. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 48,96.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



