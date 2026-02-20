New York: movimento negativo per Intel

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il principale produttore di chip
, che presenta una flessione del 3,13% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Intel
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il colosso dei semiconduttori
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 42,92 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 43,75. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 42,62.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)