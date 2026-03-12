New York: risultato positivo per Diamondback Energy

(Teleborsa) - Bene il produttore americano di petrolio e gas naturale , con un rialzo del 2,55%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Diamondback Energy rispetto all'indice di riferimento.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Diamondback Energy . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 182,8 USD, con il supporto più immediato individuato in area 178,3. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 175,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



