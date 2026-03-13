Milano 12-mar
44.456 -0,71%
Nasdaq 12-mar
24.534 -1,73%
Dow Jones 12-mar
46.678 -1,56%
Londra 12-mar
10.305 -0,47%
Francoforte 12-mar
23.590 -0,21%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Hong Kong (0%)

L'Indice Hang Seng dà il via alle contrattazioni a 25.716,76 punti

Appiattita la performance dell'indice Hang Seng, che passa di mano con un 0%, a quota 25.716,76 in apertura.
