Borsa: Perde molto Hong Kong, in calo dell'1,96%

L'Indice Hang Seng chiude a 25.263,04 punti

In forte ribasso Hong Kong, che mostra una discesa dell'1,96% e archivia la seduta a 25.263,04 punti.
