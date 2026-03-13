Milano 11:22
Eurozona: giornata depressa per l'EURO STOXX Banks

Perde terreno l'indice bancario europeo, che retrocede a 240,95 punti, ritracciando dell'1,41%.
