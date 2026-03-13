Milano
11:22
44.442
-0,03%
Nasdaq
12-mar
24.534
-1,73%
Dow Jones
12-mar
46.678
-1,56%
Londra
11:22
10.295
-0,10%
Francoforte
11:22
23.515
-0,32%
Venerdì 13 Marzo 2026, ore 11.39
Eurozona: giornata depressa per l'EURO STOXX Banks
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
13 marzo 2026 - 10.00
Perde terreno l'
indice bancario europeo
, che retrocede a 240,95 punti, ritracciando dell'1,41%.
Titoli e Indici
Euro Stoxx Banks
-0,81%
