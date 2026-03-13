Madrid: su di giri Solaria

(Teleborsa) - Grande giornata per l' azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica , che sta mettendo a segno un rialzo del 4,24%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Solaria più pronunciata rispetto all'andamento dell' Ibex 35 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Le implicazioni di breve periodo di Solaria sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 21,86 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 20,53. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 23,19.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



