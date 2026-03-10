Madrid: su di giri Solaria

(Teleborsa) - Brilla l'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica
, che passa di mano con un aumento del 4,26%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Solaria
, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Solaria
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 20,07 Euro. Primo supporto visto a 19,76. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 19,56.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)