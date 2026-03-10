Milano 13:46
44.985 +2,18%
Nasdaq 9-mar
24.967 0,00%
Dow Jones 9-mar
47.741 0,00%
Londra 13:46
10.399 +1,45%
Francoforte 13:46
23.892 +2,06%

Madrid: su di giri Solaria

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Brilla l'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica, che passa di mano con un aumento del 4,26%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Solaria, che fa peggio del mercato di riferimento.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Solaria, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 20,07 Euro. Primo supporto visto a 19,76. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 19,56.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
