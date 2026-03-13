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New York: Adobe Systems in forte discesa

Migliori e peggiori, In breve
New York: Adobe Systems in forte discesa
Ribasso scomposto per il produttore di Photoshop e Acrobat, che esibisce una perdita secca del 6,08% sui valori precedenti.
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