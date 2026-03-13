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New York: Adobe Systems in forte discesa
Migliori e peggiori
,
In breve
13 marzo 2026 - 16.10
Ribasso scomposto per il
produttore di Photoshop e Acrobat
, che esibisce una perdita secca del 6,08% sui valori precedenti.
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