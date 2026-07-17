Milano 17:35
51.882 -0,94%
Nasdaq 18:07
28.687 -1,17%
Dow Jones 18:07
52.420 -0,25%
Londra 17:35
10.600 +0,27%
Francoforte 17:35
24.831 -0,34%

New York: Meta Platforms in forte discesa

Migliori e peggiori, In breve
New York: Meta Platforms in forte discesa
Pressione sull'azienda che gestisce Facebook, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,17%.
Condividi
```