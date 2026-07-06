New York: luce verde per Monolithic Power Systems

(Teleborsa) - Rialzo per il produttore di soluzioni elettroniche ad alte prestazioni basate su semiconduttori , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,99%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Monolithic Power Systems più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di Monolithic Power Systems segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 1.324,2 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 1.387,4. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 1.283.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```