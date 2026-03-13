Milano 17:35
44.317 -0,31%
Nasdaq 20:22
24.366 -0,68%
Dow Jones 20:22
46.605 -0,16%
Londra 17:35
10.261 -0,43%
Francoforte 17:35
23.447 -0,60%

New York: andamento sostenuto per Xcel Energy

Migliori e peggiori, In breve
New York: andamento sostenuto per Xcel Energy
Apprezzabile rialzo per la holding di servizi pubblici, in guadagno del 2,50% sui valori precedenti.
Condividi
```