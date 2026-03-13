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/ New York: andamento sostenuto per Xcel Energy
New York: andamento sostenuto per Xcel Energy
Migliori e peggiori
,
In breve
13 marzo 2026 - 20.00
Apprezzabile rialzo per la
holding di servizi pubblici
, in guadagno del 2,50% sui valori precedenti.
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