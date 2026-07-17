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New York: andamento sostenuto per Workday

Migliori e peggiori, In breve
New York: andamento sostenuto per Workday
Rialzo marcato per il fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta, che tratta in utile del 3,06% sui valori precedenti.
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