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New York: si concentrano le vendite su Diamondback Energy

Migliori e peggiori, In breve
New York: si concentrano le vendite su Diamondback Energy
Rosso per il produttore americano di petrolio e gas naturale, che sta segnando un calo del 2,55%.
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