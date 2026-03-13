New York: scatto rialzista per International Paper

(Teleborsa) - Effervescente il produttore mondiale di carta ed imballaggi , che scambia con una performance decisamente positiva del 6,65%.



Lo scenario su base settimanale di International Paper rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' S&P-500 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Analizzando lo scenario di International Paper si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 37 USD. Prima resistenza a 38,67. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 35,97.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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