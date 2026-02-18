Milano 17:35
46.361 +1,30%
Nasdaq 20:48
24.879 +0,72%
Dow Jones 20:48
49.622 +0,18%
Londra 17:35
10.686 +1,23%
Francoforte 17:35
25.278 +1,12%

New York: scatto rialzista per Baxter International

Rialzo per il produttore di dispositivi medici e farmaci, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,00%.
