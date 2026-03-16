New York: andamento sostenuto per Boeing

(Teleborsa) - Seduta positiva per il colosso dell'aereonautica , che avanza bene del 2,54%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones , evidenzia un rallentamento del trend di Boeing rispetto all' indice americano , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status tecnico del gigante aerospaziale statunitense mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 211,9 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 217,3. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 208,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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