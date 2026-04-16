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New York: giornata depressa per Boeing

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New York: giornata depressa per Boeing
Composto ribasso per il colosso dell'aereonautica, in flessione del 2,05% sui valori precedenti.
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