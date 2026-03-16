New York: exploit di Western Digital

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la società che si occupa di archiviazione dei dati , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,54%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Western Digital più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Allo stato attuale lo scenario di breve del leader nel settore dei dischi rigidi rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 290,1 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 279. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 301,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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