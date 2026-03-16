Piazza Affari: netto calo registrato da NewPrinces

(Teleborsa) - Pressione sul gruppo agroalimentare italiano , che perde terreno, mostrando una discesa del 6,48%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap , evidenzia un rallentamento del trend di NewPrinces rispetto all' indice delle società a media capitalizzazione , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico di NewPrinces segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 16,9 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 18,02. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 16,48.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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