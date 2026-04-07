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Piazza Affari: allunga il passo NewPrinces

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: allunga il passo NewPrinces
Rialzo per il gruppo agroalimentare italiano, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 12,24%.
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