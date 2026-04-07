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Piazza Affari: allunga il passo NewPrinces
Migliori e peggiori
,
In breve
07 aprile 2026 - 09.35
Rialzo per il
gruppo agroalimentare italiano
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 12,24%.
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