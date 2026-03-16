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Piazza Affari: peggiora il settore beni di consumo italiano
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Finanza
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Indici settoriali
16 marzo 2026 - 10.00
Si abbattono le vendite sul
comparto dei beni di largo consumo
, che continua la giornata a 115.585,85 punti, in forte calo del 2,21%.
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