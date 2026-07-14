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Piazza Affari: in calo il settore beni di consumo italiano
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14 luglio 2026 - 15.00
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, che continua la seduta a 107.322,5 punti, in calo dell'1,17%.
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