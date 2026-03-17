Milano 14:14
45.002 +1,47%
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Dow Jones 16-mar
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Londra 14:14
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Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 16/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 16/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 16 marzo

Appiattita la performance di indice spagnolo, che porta a casa un trascurabile +0,18%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per IBEX 35, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 16.950,8. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 17.336,5. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 16.812,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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