Milano 17:35
44.888 +1,22%
Nasdaq 21:00
24.780 +0,51%
Dow Jones 21:03
46.993 +0,10%
Londra 17:35
10.404 +0,83%
Francoforte 17:35
23.731 +0,71%

Cambi: euro a 183,23 yen alle 15:41

In breve, Finanza
Cambi: euro a 183,23 yen alle 15:41
Euro a 183,23 sullo yen alle 15:41.
Condividi
```