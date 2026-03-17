Francoforte: balza in avanti Tag Immobilien
(Teleborsa) - Seduta positiva per Tag Immobilien, che avanza bene del 2,00%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Tag Immobilien, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Tag Immobilien suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 13,51 Euro con tetto rappresentato dall'area 13,86. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 13,27.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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