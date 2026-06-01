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Francoforte: movimento negativo per Tag Immobilien

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: movimento negativo per Tag Immobilien
Ribasso composto e controllato per Tag Immobilien, che presenta una flessione del 2,11% sui valori precedenti.
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