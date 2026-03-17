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New York: movimento negativo per Cencora

Migliori e peggiori
New York: movimento negativo per Cencora
(Teleborsa) - Sottotono il distributore di prodotti farmaceutici, che passa di mano con un calo del 2,96%.

L'andamento di Cencora nella settimana, rispetto all'S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 329,3 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 342,1. Il peggioramento di Cencora è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 323.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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