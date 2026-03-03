Milano 17:25
44.461 -3,93%
Nasdaq 17:25
24.593 -1,60%
Dow Jones 17:25
48.093 -1,66%
Londra 17:25
10.470 -2,88%
Francoforte 17:24
23.745 -3,62%

New York: movimento negativo per Sherwin Williams

Migliori e peggiori, In breve
New York: movimento negativo per Sherwin Williams
Sottotono il produttore di vernici e rivestimenti, che passa di mano con un calo del 3,68%.
Condividi
```