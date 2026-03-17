New York: movimento negativo per Intel
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il principale produttore di chip, che mostra un decremento del 3,15%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Intel, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico del colosso dei semiconduttori suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 43,46 USD con tetto rappresentato dall'area 45,63. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 42,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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