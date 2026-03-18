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/ Borsa: Debole il Nasdaq-100, in flessione dello 0,22%
Borsa: Debole il Nasdaq-100, in flessione dello 0,22%
Il Nasdaq-100 prende il via a 24.727,07 punti
In breve
,
Finanza
18 marzo 2026 - 14.33
Discesa moderata per l'indice del listino high-tech USA, in calo dello 0,22%, dopo un'apertura a 24.727,07.
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