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Dow Jones 16:00
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Borsa: Debole il Nasdaq-100, in flessione dello 0,22%

Il Nasdaq-100 prende il via a 24.727,07 punti

In breve, Finanza
Borsa: Debole il Nasdaq-100, in flessione dello 0,22%
Discesa moderata per l'indice del listino high-tech USA, in calo dello 0,22%, dopo un'apertura a 24.727,07.
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