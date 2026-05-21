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Borsa: Debole il Nasdaq-100, in flessione dello 0,50%

Il Nasdaq-100 prende il via a 29.150,13 punti

In breve, Finanza
Borsa: Debole il Nasdaq-100, in flessione dello 0,50%
Discesa moderata per l'indice del listino high-tech USA, in calo dello 0,50%, dopo un'apertura a 29.150,13.
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