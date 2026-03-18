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Borsa: Modesto recupero per Madrid, in aumento dello 0,28%

Ibex 35 termina le contrattazioni a 17.297,8 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Modesto recupero per Madrid, in aumento dello 0,28%
Madrid conclude in progresso dello 0,28%, archiviando la sessione a 17.297,8 Euro.
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