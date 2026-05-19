Milano 17:35
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Nasdaq 17:38
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Dow Jones 17:38
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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Borsa: Modesto recupero per Francoforte, in aumento dello 0,38%

Il DAX termina le contrattazioni a 24.400,65 punti

In breve, Finanza
Borsa: Modesto recupero per Francoforte, in aumento dello 0,38%
Francoforte conclude in progresso dello 0,38%, archiviando la sessione a 24.400,65 punti.
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