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Borsa: Modesto recupero per Madrid, in aumento dello 0,75%
Ibex 35 termina le contrattazioni a 17.755,1 Euro
In breve
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Finanza
18 maggio 2026 - 17.53
Madrid conclude in progresso dello 0,75%, archiviando la sessione a 17.755,1 Euro.
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