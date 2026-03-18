Milano 17:35
44.741 -0,33%
Nasdaq 21:00
24.425 -1,43%
Dow Jones 21:03
46.225 -1,63%
Londra 17:35
10.305 -0,94%
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Borsa: Rosso per il Dow Jones, in calo dello 0,96% alle 19:30

Il Dow Jones si muove a 46.542,57 punti

In breve, Finanza
Borsa: Rosso per il Dow Jones, in calo dello 0,96% alle 19:30
L'indice del principale listino USA, in perdita dello 0,96% alle 19:30, tratta in ribasso a 46.542,57 punti.
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