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Borsa: Rosso per il Dow Jones, in calo dello 0,87% alle 19:30

Il Dow Jones si muove a 50.859,43 punti

In breve, Finanza
Borsa: Rosso per il Dow Jones, in calo dello 0,87% alle 19:30
L'indice del principale listino USA, in perdita dello 0,87% alle 19:30, tratta in ribasso a 50.859,43 punti.
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