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Borsa: Chiusura in rosso per il Dow Jones, in calo dell'1,21%

Il Dow Jones archivia la giornata a 50.688,43 punti

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura in rosso per il Dow Jones, in calo dell'1,21%
Ribasso per l'indice dei colossi di Wall Street, in flessione dell'1,21%, termina le contrattazioni a 50.688,43 punti.
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