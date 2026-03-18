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Borsa: Seduta poco mossa per Francoforte, in crescita dello 0,45%
Il DAX inizia le contrattazioni a 23.837,2 punti
In breve
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Finanza
18 marzo 2026 - 09.10
Modesto guadagno per l'indice della Borsa di Francoforte, in progresso dello 0,45%, che esordisce a 23.837,2 punti.
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