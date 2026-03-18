Milano 12:19
45.385 +1,11%
Nasdaq 17-mar
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Dow Jones 17-mar
46.993 +0,10%
Londra 12:19
10.446 +0,41%
Francoforte 12:19
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Borsa: Seduta poco mossa per Francoforte, in crescita dello 0,45%

Il DAX inizia le contrattazioni a 23.837,2 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta poco mossa per Francoforte, in crescita dello 0,45%
Modesto guadagno per l'indice della Borsa di Francoforte, in progresso dello 0,45%, che esordisce a 23.837,2 punti.
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