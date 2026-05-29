Milano 10:45
50.042 +0,43%
Nasdaq 28-mag
30.224 0,00%
Dow Jones 28-mag
50.669 +0,05%
Londra 10:45
10.450 +0,23%
Francoforte 10:45
25.158 +0,26%

Borsa: Seduta poco mossa per Milano, in crescita dello 0,28%

Il FTSE MIB inizia le contrattazioni a 49.964,41 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta poco mossa per Milano, in crescita dello 0,28%
Modesto guadagno per il principale indice della Borsa di Milano, in progresso dello 0,28%, che esordisce a 49.964,41 punti.
Condividi
```