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Borsa: Seduta poco mossa per Milano, in crescita dello 0,62%

Il FTSE MIB inizia le contrattazioni a 49.473,59 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta poco mossa per Milano, in crescita dello 0,62%
Modesto guadagno per il principale indice della Borsa di Milano, in progresso dello 0,62%, che esordisce a 49.473,59 punti.
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