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Borsa: Su di giri Tokyo, in forte rialzo del 2,65% alle 07:20

In breve, Finanza
Borsa: Su di giri Tokyo, in forte rialzo del 2,65% alle 07:20
Tokyo mostra una performance del 2,65% alle 07:20 e tratta a 55.124,97 punti.
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