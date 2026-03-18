Milano 16:01
44.683 -0,46%
Nasdaq 16:01
24.677 -0,42%
Dow Jones 16:01
46.653 -0,72%
Londra 16:01
10.309 -0,91%
Francoforte 16:01
23.523 -0,88%

Cambi: euro a 0,8646 sterline alle 15:41

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,8646 sterline alle 15:41
Euro a 0,8646 sulla sterlina inglese alle 15:41.
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