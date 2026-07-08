Milano 11:00
51.570 -1,69%
Nasdaq 7-lug
29.173 0,00%
Dow Jones 7-lug
52.925 -0,25%
Londra 11:00
10.499 -1,56%
Francoforte 11:00
24.888 -2,27%

Cambi: euro a 0,8548 sterline alle 08:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,8548 sterline alle 08:30
Euro a 0,8548 sulla sterlina inglese alle 08:30.
Condividi
```