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Dow Jones 17-mar
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Londra 12:21
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Cambi: euro a 183,483 yen alle 11:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 183,483 yen alle 11:30
Euro a 183,483 sullo yen alle 11:30.
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