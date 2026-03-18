New York: andamento sostenuto per Intel
(Teleborsa) - Avanza il principale produttore di chip, che guadagna bene, con una variazione del 2,09%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di Intel rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status tecnico del colosso dei semiconduttori mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 44,3 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 45,42. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 43,62.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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