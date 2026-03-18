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New York: spinge in avanti NRG Energy

Migliori e peggiori, In breve
New York: spinge in avanti NRG Energy
Protagonista il produttore e distributore di energia elettrica, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,16%.
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