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New York: spinge in avanti Meta Platforms

Migliori e peggiori, In breve
New York: spinge in avanti Meta Platforms
Brillante rialzo per l'azienda che gestisce Facebook, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 7,57%.
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