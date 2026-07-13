Milano 12:34
52.694 +0,15%
Nasdaq 10-lug
29.825 +0,33%
Dow Jones 10-lug
52.637 +0,29%
Londra 12:34
10.472 -0,24%
Francoforte 12:34
25.073 +0,03%

Cambi: euro a 0,8517 sterline alle 08:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,8517 sterline alle 08:30
Euro a 0,8517 sulla sterlina inglese alle 08:30.
Condividi
```