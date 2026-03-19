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Il Settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia scivola in fondo al mercato di Piazza Affari

In breve, Finanza, Indici settoriali
Il Settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia scivola in fondo al mercato di Piazza Affari
Profondo rosso per il comparto beni industriali a Milano, che retrocede a 82.397,41 punti, in netto calo del 3,29%.
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